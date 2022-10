Kany García 'salió del closet'

"Qué momento tan perfecto para abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy siendo el fin de semana de enamorados", afirmó la cantante en el comentario que añade junto a la fotografía.

"El amor siempre triunfa, siempre libera y siempre transforma. Hoy quiero dejar mis miedos a un lado y encarar mi verdad. Es así que les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón", añadió.

La cantautora, guitarrista, productora y ganadora de dos premios Grammy Latino destacó en la red social que "lo bueno no se esconde, sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel"

"Es así que les comparto mi plenitud. Cuando se habla con amor y con verdad solo cosas buenas pueden pasar", señaló la artista, que en 2010 se casó, después de 7 años de relación, con el músico de su banda Carlos Padial, de quien se divorció en 2013.

El anuncio provocó mensajes de apoyo, entre ellos del líder de la comunidad homosexual en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, y el cantautor Tommy Torres, entre muchos otros.