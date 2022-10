La comediante Liss pereira habló de su maternidad en Agenda en Tacones

La comediante Liss Pereira estuvo en Agenda en tacones hablando de su nueva etapa como mamá y de su divertido show. Su bebé cumplió 5 meses y la artista asegura que nunca soñó con ser mamá.

"Es el miedo más grande que he tenido en mi vida. Antes yo me lanzaba en parapente, hacia deportes extremos y no sufría, pero ahora da miedo porque uno quiere estar sano, no se quiere enfermar para no dejar a su hijo solo. Es humano sentir miedo", señaló Pereira.

Publicidad

Liss asegura que siente una conexión mayor con su lado femenino desde que es mamá. También habló de su vida íntima y de sus proyectos con el humor.

Con motivo del mes de la madre, Liss Pereira presentará un divertido show de comedia llamado '¡Proyéctate! Aunque sea mentira' en el teatro Astor Plaza, del 3 de mayo al 1 de junio. El espectáculo aborda temas como los retos de crecer, lo difícil que es ser una persona normalita en estos tiempos de gente maravillosa y perfecta y los retos que conlleva vivir una vida más estable y “decente”, apostarle al amor de pareja y el amor propio en tiempos de redes sociales, en los que parece que lo único que nos salva es mentirnos un poquito.

Escuche la entrevista completa

Publicidad

Publicidad