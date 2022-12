La falla técnica que llevó a Tito Puccetti a ser relator deportivo

esa cadena deportiva.

“Yo sabía que llegar a ser relator era muy complicado porque Caracol Televisión tenía y tiene a los más grandes en esa materia en el país y entonces empecé a relatar en emisoras pequeñitas en ciudades como Medellín”, dijo.

Sin embargó, la oportunidad que tanto esperaba se le dio por accidente, según cuenta, durante la celebración de la Copa América de Perú, en 2004.

“Javier y William Vinasco habían viajado a la Copa América, yo me había quedado en Bogotá. Antes de iniciar el primer partido se dañó el aparato por donde se envían los audios y las cámaras de los presentadores. Llegaba la imagen a Bogotá, pero los relatos no. Me llamaron urgentemente, yo vivía como a cinco minutos del canal, llegué a toda velocidad, me sentaron y tuve que relatar 15 minutos. Creo que lo hice bien y me dieron dos partidos más de esa Copa América”, dijo.

Agregó que gracias a esa oportunidad, lo escuchó un caza talentos de ESPN, el mismo que cuatro años después lo llamó para que se vinculara con la empresa.

“Uno sabe quién lo está mirando o quién lo está escuchando. Esas personas van haciendo un banco de datos y cuando buscan pues ahí tienen el nombre”, reveló.

