“La gente pidió tanto que yo estuviese en la final que me trajeron”: Shakira

En diálogo exclusivo con Caracol Noticias y BLU Radio, Shakira dijo ser muy afortunada al estar por tercera vez presentándose en un Mundial de fútbol.

“La verdad es que no estaba planeado que yo viniera a la final del Mundial y si estoy aquí es porque mi público lo consiguió. Me han dejado muy claro el cariño que me tienen y el apoyo que le han dado a esta canción ha sido vital porque ya tiene 200 millones de visitas en internet y creo que la gente pidió tanto que estuviese yo en la final que me trajeron”, destacó la cantante barranquillera.

Además habló de su supuesta rivalidad con su colega Jennifer López y dijo que “yo siento que yo no soy una persona amenazante para nadie. Mi relación es buena con otras artistas, siempre hay mucha camaradería, confianza”.

Además destacó el papel de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2014. “James se convirtió, para mí, en la estrella del Mundial, y Colombia estuvo en los rankings de la Fifa como el equipo número uno; el equipo que mejor estaba jugando y que me dio a mí como a todos los colombianos tantos orgullos”.

Shakira también habló de su vida personal y reveló que su suegra les ha insistido tanto a ella como a Piqué que le regalen una nieta, algo que la cantante le dejó al destino.

Cabe recordar que la colombiana estuvo en el evento del Mundial de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.