La historia de la colombiana que ganó beca en la Royal Academy of Music

Francoise Melissa Berdugo, la primera colombiana que se ganó una beca de la Royal Academy of Music que tiene sede en Londres, Inglaterra, y que es financiada por la corona británica, pasó por Mesa BLU de BLU Radio para hablar sobre este importante logro.

“Canto en italiano, en alemán, en francés, en ruso, en inglés, en español, entre otros. Debo decir que resulté siendo cantante por accidente, mi ideal siempre fue estudiar música popular; me encanta la balada americana y todas las figuras artísticas”, dijo.

“En Boyacá la música lo permea a uno desde muy pequeño y afortunadamente tuve unos padres y una familia que me apoyó (…). Una maestra le dijo a mi mamá que yo tenía unas cualidades importantes y que me metiera al Conservatorio de la Universidad Nacional”, añadió.

¿Cuáles son los compositores o cantantes que escuchaba?

“Yo escuchaba a Whitney Houston, a Céline Dion y todas estas artistas americanas y me preparé en una semana. Cuando entro [a la academia], me doy cuenta de que realmente era el estudio minucioso de la partitura, de las notas, del cuerpo y de cómo uno profundiza en un arte, ahí me di cuenta de que era algo serio”, señaló.

El pensum de su carrera

“Uno tiene que ver las materias básicas, es decir, el francés, el alemán, el italiano y el español, tiene que saber pronunciarlos a través del Alfabeto Fonético Internacional. Aparte uno tiene clases de actuación, clases con el pianista”, afirmó.

Escuche la entrevista completa con Melissa Berdugo en Mesa BLU de BLU Radio y conozca todos los detalles de su carrera y su vida como cantante.

