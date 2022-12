La insólita historia de bloguera sexual Amatista Stone que conmovió en redes

La bloguera sexual, abogada y escritora Amatista Stone, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para narrar lo que le sucedió recientemente con una infidelidad.

Contó que estaba en un concierto por el aniversario con su esposo y una seguidora se dio cuenta que estaba en el mismo lugar.

“Se acercó a mí a decirme que me admiraba mucho, que admiraba que yo trabajara en la autoestima de las mujeres. Yo me sentí muy contenta. Seguí en el concierto y al final la chica me dijo que los acompañantes de ella la habían dejado sola y yo en mi buena fe la dejé sentar con nosotros. Se quedó con mi esposo y ella estaba un poco alicorada, decidí traerla a mi apartamento y la acosté en un colchón”, narró.

Luego de 20 minutos de estar durmiendo, dijo que se despertó y la encontró con su esposo, desnudos en la colchoneta del lado de la cama.

“Llevaba tres años y medio con él y teníamos un proyecto de vida grande. Cuando yo vi eso, lo único que hice fue decir ‘perdón por interrumpirlos’. Salí de mi casa a buscar ayuda, los celadores no me dejaron porque yo estaba en shock”, añadió.

Dijo que lo expuso en las redes sociales con el fin de que las personas no se sientan confiadas ni le abran la puerta a cualquier persona.

