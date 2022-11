Las Farc reciben con beneplácito la decisión de Santos de buscar cese bilateral

Luego de la declaración del presidente Juan Manuel Santos en la que contempla iniciar la discusión en La Habana de un cese al fuego bilateral como medida para desescalar el conflicto, las Farc emitieron un comunicado en el que manifiestan con beneplácito la decisión del jefe de Estado.

Sin embargo, las Farc cuestionan el hecho de que las acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Militares se mantengan , poniendo en riesgo al cese al fuego unilateral e indefinido declarado por el grupo guerrillero, el cual cumple cerca de un mes.

Este es el comunicado completo:

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Enero 14 de 2015

Estamos listos para el cese bilateral del fuego

Recibimos con beneplácito la declaración del Presidente Santos en el sentido de enviar a sus plenipotenciarios a La Habana a discutir inmediatamente el Cese bilateral del Fuego y a convenir con las FARC la activación de la sub comisión técnica que abordará aspectos nodales del punto 3, FIN DEL CONFLICTO.

No obstante, aunque el primer mandatario considere que el cese al fuego unilateral e indefinido declarado por nuestra organización, es el camino correcto, nos parece contradictoria y temeraria la orden de intensificar las acciones ofensivas contra la guerrilla en tregua, en la medida en que se sigue poniendo en riesgo la continuidad del cese unilateral.

El sentido común indica que no hay coherencia entre las palabras que exaltan la tregua y aquellas que ordenan arreciar la guerra.

Los efectos prácticos de la terminación del conflicto podrían sentirse desde ya, mucho antes de la firma del Acuerdo Final, procediendo a cesar el fuego y las hostilidades, al armisticio, lo cual podría ser un preludio del fin de la guerra, hecho que implicaría algo más profundo, como es la superación de las causas que la generaron.

Tenemos un contexto creado para la discusión del punto VÍCTIMAS y aspectos esenciales del FIN DEL CONFLICTO. Al respecto, los avances que se han logrado en el primero, urgen no dilatar más el inicio de las discusiones del segundo, entendiendo que el tema DEJACIÓN DE ARMAS no es asunto que concierne solamente a las FARC, sino a las dos partes de manera recíproca, y que el desescalamiento de la intensidad del conflicto no puede ser retórica, sino determinaciones consecuentes que eviten más muertes de parte y parte, aportando un poco de sensatez.

Queremos informar al país, que desde el mes de octubre, tal como lo hicimos público en su momento, los combatientes guerrilleros que integran la sub comisión técnica destinada a tratar los aspectos referidos al fin del conflicto, se encuentran en La Habana preparando nuestras propuestas y a la espera de los oficiales de las distintas fuerzas que el gobierno ha designado para tal misión.

Valga precisar que si ellos vienen en la calidad de Comando de Transición, se encontrarán para las discusiones con el Comando Guerrillero de Normalización.

Por nuestra parte, además, estamos listos para iniciar las discusiones que permitan el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, la definición de soluciones que nos conduzcan a la superación de la miseria, la desigualdad, la carencia de democracia y el restablecimiento de la soberanía, entre otros, que son propios del carácter integral y simultáneo que debe tener la discusión de los puntos que restan de la Agenda, que no son dos, sino tres, si tomamos en cuenta que hay un sexto, que es el de la implementación.

Finalmente, informamos que nuestra delegación está preparada, además, para iniciar ya la discusión de las salvedades y mecanismos de refrendación. Solo nos resta agradecer al pueblo colombiano todo el respaldo que ha brindado y que pueda seguir dando a la noble causa de la búsqueda de la paz.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP