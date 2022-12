Las oportunidades laborales y personales para los extranjeros en Colombia

En el Altavoz de BLU Radio estuvieron Linda Garzón, gerente comercial y de Mercadeo de Bureau de Bogotá; Antoine Riquier, ciudadano francés y quien llegó hace un año y medio a Colombia y Ben Van Sprundel, holandés que vive en Bogotá hace 2 años y medio, para hablar sobre las oportunidades que han encontrado en Colombia en ámbitos profesionales, personales y estudiantiles.

Estos extranjeros, que encontraron en el país la oportunidad perfecta para crecer personal y profesionalmente, coincidieron en que Colombia es “un lindo lugar para vivir y para cumplir los sueños”.

“Cuando estuve por Centroamérica siempre me dijeron que tenía que venir a Colombia y desde que vine no me quise marchar, ahora tengo todo para ser feliz”, dijo Ben Van Sprundel.

Por su parte, Antoine Riquier señaló que cuando llegó a Colombia tenía 24 años y desde entonces se enamoró de los paisajes colombianos, de las frutas, la comida y de las mujeres.

“Estoy feliz en Colombia. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas cosas que hacer, es una ciudad joven y con muchas oportunidades”, agregó Riquier, ciudadano francés.

¿Cómo viajar barato?

Riquier viajó ocho meses por varios países de Latinoamérica sin gastar mucho dinero y como ‘mochilero’.

Precisó que siempre buscó ofertas en los países en donde estuvo y ayudaba a las personas con las que se encontraba a hacer aseo en sus vehículos.

Vea aquí el programa completo de Altavoz:

