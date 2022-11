“Las que he querido imitar hasta ahora las he logrado”: Belkis Martínez

Belkis Martínez, actual jurado de ‘Yo Me llamo’, estuvo en Agenda en Tacones contando detalles de sus inicios en la imitación y su trabajo.

“Las (cantantes) que he querido imitar hasta ahora las he logrado. Cuando uno no tiene a un artista muy retomado o muy perfecto yo trato de hacerlo más con parodia sin caer en la burla ni en la falta de respeto, porque no me gusta faltarle el respeto a ningún artista, me parece que nosotros los imitadores vivimos de los originales y debemos hacerles un homenaje”, aseguró.

Destacó que de los momentos más agradables de su carrera fue cuando conoció a Rosario Flórez, con quien alternó en escenario, y con Olga Tañón, porque “quedaron fascinadas y son bellas personas”.

Sin embargo, se llevó una decepción precisamente con la artista a la que admira y quien representa una de las imitaciones más fuertes de su repertorio: Ana Gabriel.

“Yo tuve una impresión terrible con Ana Gabriel porque me presenté en noviembre del año antepasado en Venezuela y le hice la antesala. Iba con una emoción muy grande porque era mi ídolo y es una de las imitaciones más fuertes que tengo en mi repertorio. No pensé que fuera una persona tan distante y tan antipática con el público. No dejó que yo la conociera ni dejó que nadie se tomara fotos. Yo me fui muy triste”, reveló.

Sobre ‘Yo Me Llamo’ señaló que hay mucho talento, pero como jurado están trabajado para enseñarles a los concursantes que todos los días se aprende algo nuevo y que no son perfectos.

“Siempre tenemos errores y siempre tenemos defectos los seres humanos. Leonardo Favio se puso muy bravo y tuvo una actitud muy fea. Yo estoy aprovechando esta oportunidad para que en Colombia me conozcan, vean lo sensible que soy pero también lo exigente”, afirmó.