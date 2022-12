Las verdaderas razones por las que una relación llega a su fin y nunca se dicen

Las relaciones de pareja casi siempre llegan a su fin por iniciativa de uno de los dos miembros de la pareja, son muy pocos los casos donde hay un verdadero consenso.

En este momento las explicaciones se hacen necesarias pero en ocasiones nunca llegan.

Una encuesta encontró las 5 razones por las cuales se acaban las relaciones pero la pareja no es capaz de revelarlas, ya sea por temor o por sentir que hace menos daño al no revelarlas. (vea también: Gosthing, la nueva forma de terminar relaciones ).

- Una de las dos personas va a un ritmo diferente. Algún miembro de la pareja parece caminar más rápido que el otro. Mientras uno piensa en matrimonio o en hijos, el otro piensa en pasarla bien y no se proyecta a futuro.

- Falta de confianza Tanto hombres como mujeres son desconfiados, ambos sexos son infieles y muchas veces la relación termina por culpa de una mentira.

- El verdadero tema. Muchas personas evitan los problemas para hacerse a la idea de que todo está bien. Por lo general un miembro de la pareja abre los ojos y se da cuenta que en realidad las cosas no funcionan. (Vea también: Pasos para terminar una relación ).

- Valores no alineados. El amor no lo soluciona todo. Si los proyectos de vida no coinciden y si la esencia y los valores no están intactos la relación no puede llegar a ningún lado.

- Este no es el ideal. Muchas personas encuentran parejas pero no almas gemelas. La pasan bien, se sienten agradadas pero no logran estar plenamente convencidos de que esa persona sea la ideal para el resto de la vida.