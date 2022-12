‘Lenguaje universal’, el álbum con el que Juan Carlos Coronel rinde homenaje al jazz

El cantautor colombiano Juan Carlos Coronel fue el invitado de lujo este domingo a Mesa BLU para hablar de sus nuevos proyectos musicales, sus logros, desaciertos y temores a lo largo de su carrera, y uno de los motores de su vida: la música.

Coronel presentó ‘Lenguaje universal’, su nuevo álbum en el que, a ritmo de jazz, se convirtió en el primer cantante latinoamericano autorizado en interpretar la versión en español de grandes composiciones americanas de todos los tiempos.

Algunos de los títulos de este exitoso álbum, que ha dado de qué hablar en todo el continente, son ‘En la oscuridad’, versión en español del clásico ‘Strangers in the Night’, interpretación de Frank Sinatra en el año 1966; y ‘El Beso que Imagino’, versión de ‘A Kiss To Build A Dream On’, de 1935.

Esto sin contar la versión de la clásica canción de Frank Sinatra, New York New York, algo que siempre quiso hacer Coronel desde que pensó en su proyecto musical.

El cantautor puntualizó que este trabajo musical es uno de los más importantes de su carrera y que se trata de un sueño cumplido, que había aplazado desde muy temprana edad.

Además, Coronel contó la importancia de grabar en el estudio Capitol Records (uno de los sellos discográficos más importantes con sede en los Estados Unidos), en donde grabaron grandes de la música como Frank Sinatra, Elvis Presley, entre otros. “Soy el primer colombiano que graba Capitol”, reconoció muy animado.

Su madre, su inspiración

El cartagenero señaló que era su madre quien “transpiraba arte” en su familia, por lo que es su fuente de inspiración y su más grande orgullo.

“Con mi mamá tengo una conexión muy fuerte. Mis hermanos me recriminan porque yo nunca hablo de mi padre, yo orgullosamente hablo de mi papá, pero como siempre me están preguntando por arte y quien transpiraba arte en la familia era mi mamá, por eso hablo de ella”, dijo.

Sus comienzos en la música

Recordó que sus comienzos en la música fueron al son de las olas del mar y el sonido de los yates en su natal Cartagena.

“Un domingo mi papá me llevó a los yates de Cartagena y en el trayecto me empezaron a hacer una especie de prueba. A raíz de mi gran presentación se dieron cuenta de mi potencial. Me contrataron y yo era el que animaba la ida y el regreso todos los domingos de los yates, así me di a conocer”, dijo.

Añadió que desde entonces se dio a conocer como ‘El Joselito cartagenero’ y ‘El Ruiseñor del caribe’.

“Recuerdo que a los 13 o 14 años me dan la oportunidad de ir a grabar y a reemplazar a Joe Arroyo a Medellín cuando Arroyo se desvinculó de Fruko. Ahí llego a Discos Fuentes y empiezo a conocer el universo de los grandes cantantes”, precisó.

*Escuche la entrevista completa con Juan Carlos Coronel en el audio adjunto.