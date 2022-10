Lisandro Meza se retiraría de las tarimas

En diálogo con el diario El Universal de Cartagena, el acordeonero, compositor y cantante, Lisandro Meza, anunció su retiro de las tarimas.

El artista, de 77 años de edad, aseguró que luego de la gira que realizará por Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos y algunos países de Europa, tomará esta decisión.

A la pregunta sobre si está pensando retirarse aseguró: “Mis empresarios me han aconsejado que lo haga, yo no tengo muchas ganas de hacerlo, pero si después de hacer esta gira quiero seguir en las tarimas, pues lo haré y me servirá como publicidad”.