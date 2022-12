Llega la película "Correr o Morir ", dispuesta a cautivar a los más jóvenes

"única", explicó a Efe su protagonista, Dylan O'Brien.

La saga tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito de taquilla, como lo hicieron otras predecesoras como "Los juegos del hambre" o "Crepúsculo"."The Maze Runner" está basada en el "bestseller" homónimo del escritor estadounidense James Dashner, publicado en 2009.

Se trata de la adaptación a las pantallas del primer libro de la trilogía del mismo nombre, aunque la productora 20th Century Fox adquirió los derechos para llevar al cine el segundo libro, "Las pruebas"("The Scorch Trials"). La saga literaria se cierra con un tercer volumen, "Cura letal" ("The Death Cure") y una precuela "El destello" ("The Kill Order").

El filme cuenta con guión del propio Dashner junto con el guionista Noah Oppenheim y con el estreno como director de Wes Ball, quien reconoce a Efe que han tenido que hacerse cambios respecto al libro, pero que siempre han estado supervisados por el escritor, uno de los "mayores fans" de la película.

La historia se sitúa en el año 2024 y comienza con Thomas, interpretado por Dylan O'Brien ("Teen Wolf"), dentro de un ascensor.

Thomas se despierta desorientado, asustado y cuando las puertas del ascensor se abren. Aparece en el Área o claro, un lugar espacioso y verde, rodeado de unos inmensos muros de hormigón convertidos en un laberinto al que solo se puede acceder cuando las compuertas se abren cada mañana.

Desde hace tres años, una vez al mes y siempre el mismo día, el claro recibe a un nuevo habitante, siempre chicos jóvenes y sin recuerdos de su vida anterior que llegan a través del ascensor: ellos son los "gladers".

O'Brien explicó a Efe cómo su personaje, siendo el último que llega al claro, se convierte en un héroe. El estadounidense, espera "que la gente y sobre todo los fans disfruten, porque la historia es única y capta la atención".

Pero, un día esa rutina cambia y, en vez de un chico joven, llega Teresa -interpretada por Kaya Scodelario ("Skins")- con un mensaje: ella, además de la única chica, es la última habitante que será enviada al claro.

"Teresa es una chica muy fuerte. Cuando llega, no intenta hacerse amiga de nadie, le da igual lo que piensen de ella", dice la actriz sobre su personaje.

Llega un momento en el que a Thomas le pueden sus ganas de conocer qué pasa dentro del laberinto y buscar una salida, así que consigue unirse a los "runners" (corredores) que cada día recorren el laberinto, mientras las compuertas están abiertas -pues cuando se cierran, en sus pasadizos habitan seres extraños- para investigar y memorizar sus pasajes.

Entre el reparto de los "gladers" hay caras conocidas como la del británico Thomas Brodie-Sangster, Newt en la ficción y que recientemente ha aparecido en la serie "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), aunque ya llamó la atención cuando era solo un niño por su actuación en "Love Actually".

El villano del filme está interpretado por Will Poulter ("We're the Millers" -"Somos los Miller"-, "The Chronicles of Narnia" -Las crónicas de Narnia-).

Wes Ball, el director, adelantó que el rodaje de la segunda película comenzará dentro de dos meses en Nuevo México (EE.UU.) y destacó que será "una película enorme". EFE