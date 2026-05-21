Llegan a Bogotá los “Óscar de la coctelería”: así funcionará la competencia

Bogotá será sede de una de las competencias más prestigiosas del mundo de la coctelería. Considerada por muchos profesionales como los “Óscar de la coctelería”, la edición 2026 de World Class Colombia reunirá a los ocho mejores bartenders del país, seleccionados entre 119 participantes, en una serie de desafíos que pondrán a prueba su creatividad, técnica y capacidad de hospitalidad.

El certamen se realizará entre el 21 y el 22 de mayo y busca identificar al representante colombiano que competirá en la final global de Edimburgo, Escocia. Más allá de la preparación de bebidas, la competencia evalúa habilidades fundamentales para el oficio moderno, como la innovación, el servicio y la construcción de experiencias memorables detrás de la barra.

Tres retos para elegir al mejor bartender de Colombia

La competencia comenzará con el Coffee Roaster Challenge, una prueba inspirada en el café colombiano en la que los participantes deberán crear dos cócteles utilizando la línea de añejos de Don Julio. Posteriormente se desarrollará el Speed Round Challenge, enfocado en velocidad y precisión, donde los concursantes demostrarán su dominio técnico en la preparación de cócteles clásicos.

La gran final llegará con el Banquet Challenge, considerado uno de los retos más exigentes del certamen. Los finalistas deberán diseñar una experiencia de hospitalidad de tres tiempos que integre gastronomía y coctelería, con propuestas elaboradas a partir de Don Julio, Buchanan’s 18 y Tanqueray, poniendo a prueba no solo sus conocimientos técnicos sino también su capacidad para conectar con los comensales.



Jurados de talla internacional

La evaluación estará a cargo de reconocidos referentes de la industria, entre ellos Luisa Pérez, ganadora de World Class Colombia 2025; Konrad Kaczmarzyk, campeón nacional en 2021; Adrián Madio, ganador de la edición anterior; Eric Van Beek, head bartender de Handshake Speakeasy; Luis Torres, ganador de World Class México y Top 10 Global; y Wilman Corredor, fundador de Jardín Tragos y Pasteles, impulsado por Diageo.