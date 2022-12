Los sueños son mensajes de Dios para nuestra vida: Candy Delgado

Candy Delgado, quien hace parte del equipo de Luna Blu en el que a diario interpreta decenas de sueños a oyentes de Colombia y el mundo, nos acompañó esta semana en Mesa BLU para contar detalles de cómo ha afrontado durante toda su vida el tener un don que muchos no entienden.

En primer lugar, Candy recordó el día en que supo que tenía un don: “Fue a los 5 años, la verdad que en ese momento no sabía que era un don tan acertado y pensé que mis hermanos podían hacer lo mismo; cuando me di cuenta que no, me sentí diferente, me dio miedo porque la gente pensaba que tenía el demonio adentro. Me hizo bastante daño esa situación hasta la adolescencia”.

“La primera vez escuché a mi madre narrar un sueño a una tía y sin tener consciencia de lo que hacía leí el mensaje que había allí y se lo dije, se trataba de un accidente que más tarde sufrió mi primo. Pensaron que era una coincidencia, pero luego volvió a ocurrir a los 10 días, cuando me di cuenta en un sueño que el carro de mi papá se iba a incendiar; luego de unos días ocurrió, en ese punto se dieron cuenta que tenía un don pero me pidieron no contar nada a nadie”, señaló.

Candy recalcó también que “el mensaje de los sueños son únicamente para los soñadores, los dueños del sueño, a pesar que algunas veces aparezcan otras personas en los sueños”.

“Escribí un libro, precisamente, para aclarar confusiones de ese tipo: ‘Los mensajes de los sueños’, en que explico que Dios habla a la humanidad a través de los sueños, es como si le hablara a uno al oído, por eso no funciono como un diccionario, tengo que escuchar el sueño completo y conectarme con la persona”, explicó.

Dijo también que se dio cuenta que tenía un don pero lo ocultó “mucho tiempo, sin embargo lo desarrollé en secreto y hace 10 años lo di a conocer. Decidí, entonces, cuando me quedé sola porque mis hijos se fueron al exterior y me divorcié, dejar por escrito algo”.

“Empecé en internet con un pequeño blog y para mi sorpresa a los 2 días empezaron a llegar mensajes, desde entonces todo ha crecido y hoy en día en Luna Blu interpreto cientos de sueños y recibo miles de mensajes a diario”, apuntó.

Finalmente, respecto al lugar común de olvidar un sueño inmediatamente después de despertar en la mañana, reveló que “el olvidar todo significa que se bloqueó el mensaje para no seguir las indicaciones de Dios; sin embargo, cuando necesites seguir un determinado camino lo recordarás por intuición. Dios nos habla en clave pero sabe que por el propio intuición los seres humanos vamos actuar de una determinada manera y nos ayuda; los sueños revelan secretos y yo me siento obligada a decir la verdad. Esas cosas me generan angustia”.