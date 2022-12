Luisa Fernanda W comenzó nueva vida y se mudó de apartamento donde vivió con Legarda

La youtuber Luisa Fernanda W, a través de algunas historias en Instagram, contó que se mudó del apartamento donde vivía con Legarda, joven artista fallecido en medio de un fleteo en Medellín.

Publicidad

En medio del difícil momento que atraviesa, la influenciadora sostuvo que no planeaba mudarse, pero que este cambio de apartamento es necesario para afrontar la realidad y comenzar una nueva vida consigo misma.

“Como les había contado, no tenía pensado mudarme de apartamento, pero resulta que Dios me manda como un regalo y me dice: “Lu, tú no te puedes quedar sola, te tengo un apartamento al lado de la casa de tu mejor amiga”. Son cosas extrañas que pasan y uno no entiende cómo pasan”, dijo la mujer, quien agregó que está muy feliz con su nuevo apartamento.

Publicidad

“Estoy empezando una nueva vida conmigo misma y me encanta porque tengo que afrontar la realidad (…) La vida me está dando una oportunidad de iniciar de nuevo y este cambio de apartamento le hace muy bien a mi ánimo, para que no me traiga tantos recuerdos, tantas cosas”, agregó la valiente influenciadora.

Publicidad

Vea el video del nuevo apartamento de Luisa Fernanda W:

Publicidad