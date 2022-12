“Me tomo la vida en serio”: exfiscal Viviane Morales

La exfiscal Viviane Morales Hoyos estuvo En Blanco y Negro en donde habló de su vida, de su carrera profesional y de su futuro en la vida pública

“Me tomo la vida en serio. A veces es problemático porque le produce a uno mucho estrés, pero siempre me he tomado las tareas que se me encomiendan en serio. Soy muy disciplinada. Mis hijos me dicen que soy muy noña”, expresó la ahora senadora de la República por el Partido Liberal.

En cuanto a sus orígenes, Morales dijo que no se siente "estrictamente bogotana" porque su padre es tolimense y su madre es caldense: “Soy una Bogotana no muy cachaca”.

Agregó que su papá, Israel Morales Portela, un abogado nacido en Purificación, Tolima, le forjó el carácter que hoy la identifica.

“Mi padre marcó en mí gran parte de mi carácter porque es un hombre de mucho esfuerzo y disciplina. Mi papá es un hombre que logró todo con un esfuerzo enorme. Cuando se casó con mi mamá apenas había terminado el bachillerato, entonces durante mi infancia yo vi un papá que siempre estuvo superándose”, dijo.

En cuanto a su madre, Aleyda Hoyos, dijo que lo que más la marcó fue su amor por la vida artística y especialmente por la música clásica.