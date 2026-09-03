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¿Mercar sin dejar nada por fuera? Así funciona la iniciativa que busca hacer rendir el presupuesto

Durante cinco semanas, la cadena ofrece alternativas para hogares y negocios, con un amplio surtido y una dinámica que podría aliviar los gastos de quienes hacen mercado.

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Inflación en Colombia
Foto: ImageFX, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Para muchas familias colombianas, hacer mercado implica tomar decisiones frente a la lista de productos que se pueden llevar a casa. Entre alimentos, artículos de aseo, productos para el hogar y otros gastos cotidianos, el presupuesto puede terminar dejando por fuera algunos de los productos que inicialmente estaban contemplados.

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Con esa realidad como punto de partida, Makro puso en marcha su Aniversario Dorado, una celebración que se extenderá hasta el 1 de octubre de 2026 y que busca ofrecer alternativas para que los consumidores puedan completar sus compras y aprovechar oportunidades en diferentes categorías.

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La iniciativa hace parte de la conmemoración de los 31 años de la compañía en Colombia y reúne referencias de distintas marcas, tanto nacionales como importadas. La oferta incluye alimentos frescos, productos de despensa, artículos de aseo, opciones premium y diferentes tamaños de presentación.

Mercado
Mercado.
Foto: Magnific

Uno de los elementos de la estrategia es precisamente la variedad de formatos. Los clientes pueden encontrar desde referencias de menor tamaño hasta presentaciones de mayor volumen, una característica que apunta tanto a las necesidades de los hogares como a las de comerciantes y emprendedores que requieren abastecer sus negocios.

“Este año quisimos que el Aniversario fuera más que una celebración. Queremos que sea una oportunidad para que las familias y los negocios encuentren diferentes opciones, puedan hacer compras más completas y hagan rendir mejor su presupuesto”, explicó Ximena Restrepo, gerente de Marketing de Makro Colombia.

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Uno de los principales atractivos que continúa vigente dentro de la celebración es la posibilidad de participar por un año de mercado, equivalente a $1 millón mensuales.

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Los clientes que realicen compras iguales o superiores a $250.000 entre el 28 de agosto y el 1 de octubre de 2026 podrán participar en la dinámica. Para hacerlo, deberán registrar el código de Aniversario que reciben junto con su factura.

La actividad está dirigida tanto a quienes realizan sus compras para el hogar como a quienes adquieren productos para sus negocios. El sorteo, autorizado por Coljuegos, está programado para el 2 de octubre de 2026.

La campaña continuará hasta el 1 de octubre en las tiendas Makro del país y sus plataformas digitales, con una programación de oportunidades comerciales que se irá desarrollando durante el periodo de celebración.

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