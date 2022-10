Mujeres dicen haber tenido hijos y ‘el mejor sexo’ con extraterrestres

Publicidad

Las mujeres, entre las que están Bridget Nielson (de Arizona) y Aluna Verso (de Los Ángeles), dicen que sus hijos hoy viven en naves espaciales que giran por todo el universo (Lea también: Cosas que hacen las mujeres que tienen una buena vida sexual ).

El objetivo de los extraterrestres, según las involucradas, es crear seres que combinen las mejores cualidades de humanos y aliens.

En cuanto a la experiencia del contacto sexual con seres de otros mundo, Nielson, otra de las mujeres que conforman la comunidad, dice que fue el mejor que ha tenido (Lea también: Pareja dona dinero de su boda a familia de refugiados sirios ).

“Fue genial, una experiencia increíble, súper animal, súper sexual. Fue totalmente libre y yo estaba a favor. El sexo fue el mejor que he tenido. Estaba en un gran salón con otros humanos cuando, de repente, me senté al lado de una criatura con forma de reptil verde. Me sentí muy excitada y, al poco tiempo, empezamos a hacer el amor delante de todos. Todos nos vieron. Parece una locura, pero sucedió realmente”, dijo.