Murió Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

El empresario estadounidense Ted Turner murió este miércoles a los 87 años, según informó CNN con base en un comunicado de Turner Enterprises, tras varios años en los que su estado de salud había sido motivo de seguimiento público.

En 2018, el propio Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A comienzos de 2025 también fue hospitalizado por un cuadro leve de neumonía, del que posteriormente se recuperó en un centro de rehabilitación. Su muerte ocurre meses después de ese episodio.

Nacido en Ohio y criado en Atlanta, Turner desarrolló una trayectoria que abarcó múltiples sectores. Construyó un conglomerado mediático que incluyó la primera “superestación” de televisión por cable y la expansión hacia canales de cine y animación. También tuvo participación en el deporte profesional como propietario de los Atlanta Braves.

Ted Turner Foto: AFP

Sin embargo, su mayor impacto se produjo en el ámbito informativo. En 1980 fundó CNN, una propuesta que rompió con el modelo tradicional de noticieros al introducir una programación continua de 24 horas. Con el tiempo, ese formato se consolidó como estándar global en la cobertura de noticias.



El alcance de su iniciativa fue reconocido en 1991, cuando la revista Time lo nombró “Hombre del Año”, destacando su influencia en la forma en que las audiencias presencian los acontecimientos internacionales en tiempo real.

Tras vender sus activos a Time Warner, Turner se retiró de la operación directa de sus empresas, aunque mantuvo su vínculo simbólico con CNN, a la que calificó en distintas ocasiones como el principal logro de su carrera.

En paralelo a su faceta empresarial, desarrolló actividades filantrópicas y de activismo. Fundó la Fundación de las Naciones Unidas y promovió causas relacionadas con la eliminación de armas nucleares y la conservación ambiental. En este último ámbito, impulsó la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos y se consolidó como uno de los mayores propietarios de tierras en ese país.

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Su interés por el medioambiente también se reflejó en la creación de la serie animada Captain Planet, orientada a educar a niños sobre la protección del entorno natural.

Desde CNN, su presidente y director ejecutivo, Mark Thompson, lo describió como un líder “intrépido” y una figura determinante en la historia de la cadena, subrayando que su legado continúa siendo fundamental para el medio.

