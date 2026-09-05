Nació con parálisis y aprendió a caminar a los 14 años: hoy es juez de la República

El juez José Alejandro Hofmann Delvalle nació con parálisis total del cuerpo y durante sus primeros años enfrentó diagnósticos médicos que ponían en duda la posibilidad de que pudiera caminar. Hoy, a sus 36 años, es juez de la República en Colombia y ha participado en procesos judiciales de alto impacto.

Su historia comenzó entre hospitales y tratamientos. Su madre lo llevó a Estados Unidos en busca de una atención médica que no encontraba en Colombia. Allí fue sometido a una cirugía y permaneció durante un año con el cuerpo enyesado.

La dificultad física estuvo acompañada por barreras en su formación. Varios colegios rechazaron su ingreso, por lo que terminó estudiando principalmente desde casa.

Álbum familiar del juez José Hofmann Delvalle. Foto cortesía.

¿Cómo aprendió a caminar José Alejandro Hofmann?

A los 14 años, una situación familiar se convirtió en un momento decisivo. Su madre enfermó gravemente y quedó incapacitada, mientras él regresó a permanecer en cama.

“Yo iba prácticamente a vivir y a morir tirado en una cama. No me voy a quedar aquí… tengo que salir adelante”, recordó sobre aquella etapa. A partir de entonces comenzó un proceso marcado por la terapia física y el estudio independiente. Durante dos años mantuvo una rutina que incluía hasta ocho horas diarias de terapias y cerca de cinco horas de estudio. Finalmente, logró aprender a caminar por sus propios medios en la cocina de su casa.

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“Yo nací paralizado, cuerpo entero… y todo lo que soy nació de mi discapacidad”, afirmó Hofmann al recordar el origen de una historia que posteriormente lo llevaría al ámbito judicial.

¿Cómo llegó José Alejandro Hofmann a ser juez?

Después de validar el bachillerato, Hofmann ingresó a la universidad y estudió Derecho Penal, aunque nuevamente tuvo que superar obstáculos relacionados con la discapacidad.

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Su trayectoria profesional incluyó trabajos en diferentes entidades del Estado, además de su participación en la redacción de la ley antidiscriminación para personas con discapacidad y labores como consultor en asuntos de accesibilidad.

Libro del juez José Hofmann, donde relata su vida. Foto cortesía.

Como juez de la República, ha tenido a su cargo procesos de relevancia nacional. Entre ellos estuvo la judicialización de alias ‘El Costeño’, uno de los implicados en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Hofmann también acaba de publicar Un juez contra toda adversidad, libro en el que reconstruye diferentes momentos de su vida. En 2023 enfrentó además la muerte de su madre, quien había sido una figura fundamental durante su proceso de recuperación y formación. “La discapacidad no es una categoría distinta del ser humano… es una situación humana que nos puede tocar a todos”, concluyó el juez.