Le exigieron un iPhone 17 Pro Max para darle empleo: lo compró a crédito y pasó esto

Una mujer de Medellín que buscaba empleo recibió una supuesta oferta laboral en la que le indicaron que debía contar con un dispositivo Apple de última tecnología para acceder al cargo.

Convencida de que se trataba de un requisito legítimo, decidió comprar a crédito un iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, lo que parecía ser un paso necesario para conseguir trabajo terminó convirtiéndose en una situación inesperada.

El propietario de la tienda donde adquirió el teléfono relató el caso y explicó que la mujer recibió instrucciones para enviar el equipo con el argumento de que allí instalarían un software necesario para el supuesto trabajo.

¿Cómo ocurrió la estafa con el iPhone 17 Pro Max?

Según el relato del comerciante, a la mujer le habían indicado que para el cargo debía tener un equipo de Apple de última tecnología, entre ellos un MacBook Pro, un iPhone 17 Pro Max o un iPad Pro. La mujer, optó por adquirir el iPhone y financiarlo. Posteriormente, la persona que supuestamente ofrecía el empleo le aseguró que el dinero sería devuelto una vez se completara el proceso.

El comerciante explicó que la instrucción consistía en enviar el teléfono para instalarle un software y que, después de firmar el contrato laboral, se devolvería el valor pagado por el producto. La víctima siguió las indicaciones y despachó el equipo recién comprado.

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¿Qué pasó después de que envió el teléfono?

De acuerdo con el relato entregado por el dueño del establecimiento, después de recibir el iPhone, la persona que estaba detrás de la supuesta oferta laboral dejó de responder. “Una clienta, la semana pasada despachamos un iPhone 17 Pro Max totalmente nuevo, y a los dos días nos contó que la habían robado. Ella estaba buscando trabajo y le dijeron que para el puesto tenía que tener un dispositivo de Apple de última tecnología”, relató.

El comerciante señaló que la mujer había adquirido el teléfono mediante un crédito y que, al desaparecer la persona que ofrecía el supuesto empleo, quedó sin el dispositivo y con la obligación de pagar la financiación.

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“Ella nos compró un 17 Pro Max, lo sacó a crédito, y la persona le dijo que ese dinero se le iba a devolver. Simplemente tenía que enviar el teléfono para instalarle el software. Ella, pensando en buscar el trabajo, sacó el crédito, compró el teléfono, lo mandó y la persona se perdió”, contó.