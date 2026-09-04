A ladrón le expusieron sus imágenes íntimas tras perder su celular en un robo

Un asaltó terminó siendo la mejor anécdota de su vida para Gabriel, un joven argentino que perdió su celular y ganó algo mejor: el dispositivo de su asaltante, el cual utilizó para vengarse por haberle quitado el suyo de una manera peculiar que se hizo viral en redes sociales.

Él se encargó de filtrar todas las fotos íntimas, no solo del ladrón, sino también de su pareja sentimental y, al darse cuenta de la situación, contactó a su víctima para pedirle que se detuviera y que le iba a devolver el celular con el fin de que no siguiera mostrando todas estas imágenes en internet.

De acuerdo con la víctima, él intentó en la conversación con su pareja hacer que discutieran, pero rápidamente lo contactó y quedaron en un sitio para que le pudiera devolver el celular. En los chats se ve cómo la mujer de este hombre lo está "regañando" por seguir delinquiendo, pidiéndole además que dejara de hacerlo porque estas son las consecuencias de eso.

Ambos se encontraron, acompañados por personas, para poderse entregar los celulares. "Nos quedamos mirando y viéndonos como nos alejábamos el uno del otro desde el sitio, no pasó mayor cosa", contó.



El caso se hizo viral en redes sociales y los videos de esta personas lograron miles de reproducciones en pocas horas, además de cientos de personas impresionadas por lo que había sucedido.

"Subí fotos del chabon de su cara"; "Esto lo soñé anoche, dice"; "Yo estaba triste hoy y esto me alegró el día"; "Pero que terminen la primaria esos cabeza, hablan en código Villa"; "Todo un país leyendo los mensajes y ella no quería que nadie la escuche", fueron algunos comentarios que se generaron a partir de esta historia.