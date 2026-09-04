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Blu Radio  / Sociedad  / Harán película sobre el caso de Valentina Trespalacios: esto es lo que se sabe

Harán película sobre el caso de Valentina Trespalacios: esto es lo que se sabe

La película será dirigda por Liliana Bocanegra y tendrá como referencia el libro "Valentina, muerte y vid|a" de las periodistas Laura Hincapié y Maureén Maya.

Jhon Poulos / Valentina Trespalacios
Jhon Poulos / Valentina Trespalacios
Foto: suministrada a Blu Radio / Facebook: Valentina Trespalacios
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

A sus 21 años, Valentina Trespalacios fue asesinada a manos del estadounidense John Poulos, quien fue su pareja sentimental durante varios años desde que se conocieron a través de redes sociales. Pero el 22 de enero de 2023 fue encontrada sin vida envuelta en una bolsa de basura.

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El caso paralizó a todo el país por la forma tan atroz en que este hombre le arrebató la vida a la joven DJ, por eso, Prime Video confirmó que traerá esta historia en una película en honor y memoria a la joven, además de ser un recordatorio del peligro que puede ser conocer personas por redes sociales.

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Llevará por nombre 'Valentina' y será interpretada por María José Vargas, conocida como Majo Vargas, quien ha hecho diversos papeles. El elenco lo completarán lexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico, Felipe Londoño y Sebastián Osorio. La película es producida por Zeppelin Studios y TIS Studios, con la participación de Mercado de Contenidos y Testigo Directo Editorial.

Película de Valentina Trespalacios.jpg
Película de Valentina Trespalacios //
Foto: Prime Video

"Inspirada en una historia real, Valentina sigue el asesinato de una joven DJ colombiana cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, la condena de su novio estadounidense y cómo su muerte dejó al descubierto profundos prejuicios sociales arraigados en Colombia", detalló la plataforma sobre esta producción. Además, que cuenta con la autorización de la familia Trespalacios.

La autopsia de Valentina Trespalacios concluyó que se encontró un surco de presión en la región hioidea, la parte ubicada debajo de la lengua y encima del cartílago tiroides, en la porción anterior del cuello. La causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento.

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La película se prevé que llegue en 2027 a la plataforma y, por ahora, sigue en fase de producción para pronto dar más detalles, o incluso el tráiler.

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