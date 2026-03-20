Negocios DITU, el primer canal 24/7 de economía en una plataforma de streaming en Colombia

DITU, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, anuncia el lanzamiento de Negocios DITU, el primer canal 24/7 dedicado a economía, empresas y liderazgo disponible dentro de una plataforma de streaming en Colombia.

El canal cuenta con el respaldo periodístico de Noticias Caracol, bajo la dirección de Juan Roberto Vargas, y con la participación de un equipo de periodistas especializados, combinando esa experiencia con la flexibilidad del consumo digital para acceder a información económica desde televisores conectados, celulares y navegadores web.

<<Caracol Televisión ha acompañado a los colombianos durante décadas en los momentos que marcan al país. Con iniciativas como Negocios DITU queremos seguir aportando a esa construcción colectiva, abriendo espacios donde la información económica, las ideas y la visión de los líderes empresariales ayuden a entender mejor los desafíos y oportunidades de Colombia>>, señaló Gonzalo Córdoba Mallarino, Presidente de Caracol Televisión.

La programación del canal incluirá noticias y actualizaciones económicas permanentes, entrevistas con CEOs, presidentes de compañías y líderes sectoriales, así como análisis sobre empresas, innovación, sostenibilidad y las tendencias que impactan el desarrollo económico del país.



<<Este canal nace para convertir la información económica en conocimiento útil para entender el contexto que mueve al país. Queremos acercar análisis y perspectivas que ayuden a comprender mejor los desafíos y oportunidades de la economía. Los negocios empiezan con una decisión informada: Negocios DITU, tu mejor decisión>>, afirmó Marcio Guilherme Silva, Vicepresidente de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión y Head de DITU.

Con Negocios DITU, la plataforma abre un nuevo espacio para entender la economía desde la voz de quienes toman decisiones, acercando a las audiencias las conversaciones que hoy están definiendo el futuro de las empresas y del país.