¡No se enrede! Así funcionan operadores tras eliminar cláusulas de permanencia

“Lo que hemos visto y escuchado por parte de los diferente usuarios es que los operadores en principio están cumpliendo, ya no ofrecen cláusulas. Hemos visto un comportamiento normal, nos toca hacer un monitorio más estricto en los siguientes meses, una medida de esta no tiene efectos inmediatos”, manifestó el experto.

Respecto a que los operadores no podrán suspender los servicios contratados por demoras en el pago del celular, Wilches explicó esa regla establecida en la resolución.

“Si uno compra un aparato con el operador del celular y adquiere un plan del servicio móvil con ellos tiene dos contratos diferentes. En ese sentido si yo tengo dos contratos pue son independientes, entonces no me pueden cancelar o bloquear el servicio porque no he pagado una cuota del celular”, enfatizó.

“Además, está el tema de la factura para quienes tenían ya la cláusula de permanencia vigente. En esa factura debe llegar información de cuáles son las condiciones de la cláusula de permanencia que se suscribió en ese momento. Le aparecerá cuánto le costó el aparato cuando lo compró y cuánto le falta por pagar parta terminar ese contrato.