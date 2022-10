¡Ojo con los piropos! Crean sitio web para exponer a acosadores callejeros

Harta de los piropos al transitar por las calles de Nueva York, Caroline Tompkins decidió crear “Hey Baby”, un sitio web para denunciar a los acosadores callejeros.

La denuncia consiste en fotografiar a todos aquellos acosadores que la increpaban por la calle y luego sube las imágenes a internet.

“Es importante para mí ejercer el poder en la situación (…) Ellos tienen el poder de irse, cubrir sus rostros o incluso posar, pero es importante que sepan que su acción tiene una consecuencia. Si me preguntan por qué lo hago, generalmente les respondo algo como ‘tú me dijiste algo, ¿por qué yo no puedo tomarte una foto?’ o ‘tu comentario me hizo sentir incómoda’. Es importante para mí que sepan que sus comentarios me hacen sentir mal”, sostuvo en declaraciones al diario estadounidense The Huffington Post.