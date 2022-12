¡Ojo! Resuelva este test y conozca su lado oscuro

Las entaconadas decidieron resolver un test para descubrir su lado oscuro. El portal Muy interesante publicó el cuestionario, ¿se atreve a resolverlo?

1. Si tuviera que destacar un rasgo de su personalidad sería:

A. Constancia y capacidad de esfuerzo

B. Don de gente y sociabilidad

C. Habilidad para adaptarse a diversas situaciones

2. En cuanto a los secretos:



A. Todos tenemos, hay cierta información que debe permanecer en secreto.

B. No tengo nada que ocultar, soy transparente.

C. Soy celoso de mi intimidad, pero puedo llegar a compartirlos con algunas personas.

3. ¿Te sientes solo?



A. No; casi siempre estoy rodeado de amigos y/o familiares.

B. Con frecuencia disfruto pasando el tiempo solo

C. En ocasiones, porque no me queda otro remedio

4. ¿Qué haces cuando tienes un mal día?



A. Intento que no se me note mostrando mi cara más alegre a los demás.

B. Trato de contagiarme de la buena energía en mi círculo más cercano.

C. A ojos de los demás, nadie diría que algo no va bien en mi interior.

5. Siempre has creído que…



A. Es mucho mejor ser uno mismo y tratar de ser feliz con lo que cada uno es.

B. Es mucho mejor aparentar alguien de importancia que ser un don nadie.

C. Es mucho mejor estar rodeado de personas influyentes que te abran el camino

6. Normalmente, a tus buenas obras las mueve…



A. El deseo del reconocimiento de los demás.

B. Puro altruismo.

C. Aliviar mi conciencia

7. Temes...



A. Ser rechazado por quienes amo.

B. Que me roben mis ideas o el mérito de mis logros.

C. Ser rechazado por el conjunto de la sociedad.

8. Siempre te han dicho que se te da bien…



A. Imitar, falsificar firmas, fingir reacciones…

B. Escuchar, comprender, respaldar…

C. Hacer reír, ser el centro de atención, hablar en público…

9. Nunca sabes cómo reaccionar ante esta situación:



A. Cuando se producen silencios ‘incómodos’.

B. Cuando alguien llora o está triste o deprimido; nunca sé cómo animarle.

C. Cuando recibo una mala contestación o incluso un improperio.

10. Mi técnica de seducción infalible es...



A. Mi dulzura y sensibilidad

B. Mi sentido del humor

C. Mi carisma y encanto personal.

11. Por lo general creo que soy…



A. Más inteligente y capaz que la mayoría.

B. Menos inteligente y capaz que la mayoría.

C. Tan inteligente y capaz como la mayoría

12. Cuando llegan nuevas experiencias o personas a tu vida…



A. Si merece la pena, trato de retener aquello que es bueno para mí

B. Suelo aburrirme con facilidad y pronto busco nuevas vivencias

C. Mi torpeza suele hacer que deje escapar grandes oportunidades

13. Cuando algo no sale como esperabas…

A. No soporto no tener el control de la situación y pierdo los nervios con facilidad.

B. Me resigno a que se queden como están.

C. Busco ayuda e intento que las cosas vuelvan a su cauce

