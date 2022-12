Para que le vaya bien en el amor, siga estos consejos de Rosa María Cifuentes

Esta semana en Mesa Blu nos acompañó la escritora peruana y coach emocional Rosa María Cifuentes, autora del libro ‘Cómo aman ellos’, quien explicó el trabajo que hace y cómo ayuda a miles de parejas con entrenamiento emocional, “algo diferente a lo que hacen los sicólogos, que solo te escuchan. Yo doy consejos reales”.

“Saqué el libro ‘Cómo aman ellos’ en 2011, fue la locura y se agotó en un mes. Igual con el libro ‘Cómo aman ellas’. En el primero explico los diferentes tipos de hombres, divididos en categorías; el primero es ‘Todos pagarán’, hombres que guardan rencor al género femenino y en cada nueva mujer se vengan”, añadió.

La escritora afirmó también que, de acuerdo a su experiencia, “el 85% de relaciones fracasan por culpa de las mujeres, no por los hombres”. De igual forma, indicó que “hay hombres que tienen baja autoestima física y tienden a querer que las mujeres los maltraten. Esos chicos son así por culpa del matoneo en la infancia o por un amor no correspondido”.

“Mi trabajo se trata de enseñar al paciente a quitar ideas preconcebidas”, indicó Cifuentes al poner el ejemplo de un caso que trató hace un par de años en su país natal: “Tenía un paciente crónico en Perú, niño muy guapo, abogado, y el trauma de él era que ninguna mujer lo quería como novio, a pesar de ser un gran hombre. Luego le pasó algo terrible: entró a trabajar y se fijó en una chica psicópata, le aconsejé una terapia de choque, es decir stalkear sus cuentas en redes sociales, pues yo sabía que ella salía con más hombres”.

La terapeuta afirmó que, “después de 2 meses de terapia, él se liberó de la chica y luego entendió que no la amaba, sino que quería aceptación. El problema era de él, como siempre pasa pues cuando sufres, eliges algo que no mereces”.

Otra categoría de hombres que trata en su libro es ‘Los hombres que no consiguen un amor’, estos “son los que realmente no son bonitos y no saben arreglarse, son descuidados en su lenguaje corporal, el consejo para ellos es ser cuidadosos, invertir en sí mismos”.

Por otro lado, existen hombres exitosos en el amor y aprovechan esta situación para amar hasta a dos mujeres o más. Flavia dos Santos escribió un exitoso libro al respecto, llamado ‘El poliamor’; sin embargo, Cifuentes agregaría a este texto que “el hombre que ama a dos mujeres al tiempo es quien sufrió mucho luego de tener una ‘novia eterna’, una pareja con la que compartió por muchos años. Luego se da el caso de que la mujer se vuelva ama de casa y el hombre sea exitoso, entonces es casi seguro que habrá cuernos. El hombre dejará de amarla, pero la seguirá queriendo por compasión, pues por naturaleza querrá una mujer exitosa”.

Cifuentes reprocha esta situación, pues en sus palabras: “tener amante es un acto de cobardía y deshonestidad”.