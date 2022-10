Para una primera cita solo hay una oportunidad

Publicidad

1. Vestirse para la ocasión: no olvide que la apariencia es importante. Tenga en cuenta el lugar, que no se le escape algún detalle importante a la hora de elegir el look adecuado.

2. Ante todo tranquilidad: deje los nervios a un lado.

Publicidad

3. ¿A dónde ir?: Un lugar público será el sitio ideal para la primera cita, estarán más cómodos y podrán dialogar con tranquilidad.

Publicidad

4. ¿De qué hablar? “Romper el hielo”, la primera conversación en la clave del encuentro, muestre interés en lo que el otro dice. Nunca hable de sus exparejas, religión ni política.

5. Evitar el beso: No es aconsejable un beso en la primera cita, a menos que este se dé con naturalidad. ¡No corra!