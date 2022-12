Patrullero que perdió a su hija en atentado en Arauca rechaza el proceso de paz

El patrullero Ronald Ruiz quien perdió a su hija de tres años el pasado 19 de julio en Arauca por una granada de las Farc, aseguró que no confía en el proceso de paz ni en las intenciones del presidente Juan Manuel Santos.

"No confío en ese proceso de paz, ese proceso de paz debería ser un sometimiento a la justicia de toda esa cantidad de criminales que hay en las Farc. El presidente no sé qué le estará pasando por la cabeza, no se sí es que está detrás de un Nobel de la Paz o de un premio Nobel, no está viendo lo que está pasando en el país en este momento, un detrimento de la seguridad tan impresionante que hay", aseguró Ruiz.

El patrullero manifestó que no ha recibido ayuda del Gobierno Nacional, que ha sido la Policía la que lo ha apoyado brindándole acompañamiento con trabajadores sociales y psiquiatras.