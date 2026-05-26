Pibe Valderrama enfrenta un grave escándalo tras las denuncias de su cuñado

Una pelea familiar y judicial puso en la mira a la leyenda colombiana Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. El exjugador samario y su esposa, Elvira Isabel Redondo, fueron señalados por Ricaurte Tobías Redondo, hermano de ella, de presuntamente recurrir a personas armadas para intimidarlo y obligarlo a abandonar un terreno en Santa Marta.

La denuncia se hizo pública por medio de un video difundido en redes sociales. En el clip, Ricaurte Redondo afirma que los hechos ocurrieron en un lote del barrio Aeromar, cerca del aeropuerto Simón Bolívar, donde asegura haber vivido durante los últimos 16 años. El hombre, además, afirmó padecer enfermedades renales y oncológicas, razón por la cual decidió visibilizar el caso por temor a su seguridad y la de su familia.

Cuñado del ‘Pibe’ Valderrama denuncia amenazas

De acuerdo con el relato de Redondo, el conflicto tomó fuerza el pasado 14 de abril de 2026, cuando varias personas armadas habrían llegado hasta la vivienda de su hija exigiendo que desalojaran el predio. Según dijo, los hombres llegaron de parte de Valderrama y su esposa.



Ricaurte Redondo explicó que interpuso una denuncia ante las autoridades y que días después regresó en compañía de la Policía. Según contó, encontró la vivienda destruida, así como varias pertenencias desaparecidas. Las declaraciones generaron una rápida reacción en redes sociales, donde la polémica desató divisiones entre quienes respaldan al denunciante y quienes defienden al exfutbolista.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama rechaza las denuncias

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La respuesta de la defensa del ‘Pibe’ Valderrama llegó por medio de un comunicado en el que rechazaron categóricamente las acusaciones. Los abogados aseguraron que no existe ningún elemento probatorio que relacione a la exfigura de la selección Colombia con amenazas o grupos armados.

Por su parte, el conflicto por el terreno ya se encuentra en manos de la Fiscalía 17 Local de Santa Marta y el proceso avanza por la vía legal. Según la representación jurídica, el denunciante estaría utilizando la imagen pública de Valderrama para ejercer presión mediática sobre las autoridades encargadas del caso.

Hijas de denuncian defienden al 'Pibe' Redes Sociales

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Hijas de Ricaurte Redondo defienden al ‘Pibe’ Valderrama

En medio de la disputa apareció una respuesta inesperada, pues Chinthya Redondo, hija del denunciante, aseguró por medio de redes sociales que ni ella ni su hermana respaldan las acusaciones en contra del ‘Pibe’ Valderrama y su esposa.

La mujer afirmó que el entorno familiar del exjugador apoyó económicamente a Ricaurte Redondo durante los tratamientos médicos relacionados con el cáncer que enfrenta actualmente, postura que ha generado dudas sobre la veracidad de la denuncia contra el exfutbolista.