Procurador Ordóñez, preocupado por demoras de Corte Suprema en caso Plazas Vega

"Él no es el responsable de esas desapariciones. Habrá otros, pero no él. Le he manifestado en varias oportunidades a la Sala Penal de la Corte Suprema”, dijo Ordóñez Maldonado.

Ordoñez aseguró que le extrañan las demoras de la Corte Suprema en el caso Plazas Vega, donde esta semana podría definirse la casación que busca su absolución. (Vea también: Fiscalía busca a responsables de error en identificación de víctimas del Palacio ).

“Como representante de la sociedad causa mucha extrañeza las demoras excesivas en definir esa situación, porque ello se presta a muchas suspicacias que terminan afectando la credibilidad institucional", afirmó el procurador.