Proyecto del metro está avaluado en euros, no en dólares: Planeación a Peñalosa

Planeación Nacional le aclaró al alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, que el proyecto del metro para la ciudad está avaluado en euros y no en dólares, por lo que ratificó recursos para su construcción aunque no descarta sobrecostos. (Vea también: Por aumento en precio del dólar ya no alcanza para meto subterráneo: Peñalosa )

El director de Planeación, Simón Gaviria, no descartó que se presenten impactos de sobrecosto en la construcción del metro de Bogotá pero se declaró a la espera de conocer los cambios que tiene previstos el nuevo alcalde Enrique Peñalosa.

“Recordemos que el metro está trazado en euros, seguramente se le olvida eso. Sin duda el material rodante puede impactar los costos del metro, en algunos de los componentes de los componentes de construcción diferentes pueden haber sobrecostos pero gran parte de eso ya está previsto en la estructuración, hay que tener presentes los nuevos cambios que se tienen previstos”, manifestó Gaviria.

El funcionario agregó que en la estructuración del proyecto ya se tienen contemplados este tipo de imprevistos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-BLU Radio logró conocer que David Manotas y sus víctimas llegaron a un acuerdo con la familia de Francisco Cifuentes como reparación de su asesinato.

-El Parque Tayrona, uno de los principales atractivos turísticos de Colombia que permaneció cerrado este mes, será reabierto a partir del próximo 1 de diciembre luego que se adelantan trabajos para diseñar acciones que frenen los efectos de la sequía en los ecosistemas de la zona.

-El canciller chileno, Heraldo Muñoz, condenó el asesinato del dirigente opositor venezolano Luis Manuel Díaz y expresó su deseo de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre se celebren en un "clima de paz".

-El delantero colombiano Freddy Montero anotó el primero del Sporting Lisboa en la liga Europa, Montero, es nuevamente titular en el conjunto portugués que hoy visita al Lokomotiv de Moscú.