“Qué bueno es poder decir ‘Soy Capaz’ de perdonar”: padre Quiroga

que se asegura que hay que tener paciencia con los semejantes, así como Dios tiene paciencia cada uno.

El padre Quiroga aseguró que “lo que se nos pide es comenzar a perdonar. Qué bueno es poder decir Soy Capaz de perdonar”.

El padre dijo que la campaña que actualmente se está llevando a cabo de Soy Capaz debe aplicarse para perdonar, pues “siempre hay que perdonar y siempre hay motivos para el perdón”.

Este es el Evangelio leído:

El siervo sin entrañas.

21. Entonces Pedro le dijo: "Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta siete veces?"

22. Jesús le dijo: "No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

23. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.

24. Y cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron a uno que le era deudor de diez mil talentos.

25. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que lo vendiesen a él, a su mujer y a sus hijos y todo cuanto tenía y se pagase la deuda.

26. Entonces arrojándose a sus pies el siervo, postrado, le decía: "Ten paciencia conmigo, y te pagaré todo".

27. Movido a compasión el amo de este siervo, lo dejó ir y le perdonó la deuda.

28. Al salir, este siervo encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios y agarrándolo, lo sofocaba y decía: "Paga lo que debes".

29. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba y decía: "Ten paciencia conmigo y te pagaré".

30. Mas él no quiso, y lo echó a la cárcel, hasta que pagase la deuda.

31. Pero, al ver sus compañeros lo ocurrido, se contristaron sobremanera y fueron y contaron al amo todo lo que había sucedido.

32. Entonces lo llamó su señor y le dijo: "Mal siervo, yo te perdoné toda aquella deuda como me suplicaste.

33. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, puesto que yo me compadecí de ti?"

34. Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que hubiese pagado toda su deuda.

35. Esto hará con vosotros mi Padre celestial si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano".