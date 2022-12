¿Qué efectos jurídicos tienen las declaraciones de Elio Rossi? Experto responde

El abogado Sergio Rojas, experto en responsabilidad civil de la Universidad de Girona, España, explicó en Blu Al Derecho los efectos jurídicos que tiene el uso indebido de medios de comunicación, a propósito de los insultos del periodista argentino Elio Rossi contra la Selección Colombia y el técnico José Pékerman, sobre quienes se refirió como una “banda de malparidos”. (Lea también: Periodista argentino llama “banda de malparidos” a jugadores de Colombia )

El periodista ofreció disculpas a través del programa Blog Deportivo de Blu Radio, manifestando que “no hay nada que pueda decir ahora por más que me disculpe, me avergüence y exprese la tristeza que genera haber ofendido en el corazón a los colombianos. Nada de lo que yo diga borrará lo que dije, y lo que dije, desde un punto insignificante, ha sido -desde mi punto de vista- una metida de pata”. (Lea también: Si pudiera devolver el tiempo no diría a colombianos “malparidos”: Elio Rossi )

Al respecto, Rojas indicó que aunque lo dicho por cualquier periodista en un medio de comunicación esté protegido por el derecho a la libertad de expresión, hay casos excepcionales como este, pues se trató de una declaración que “trasgredió la integridad moral”.

“Tanto en el derecho colombiano como en el ordenamiento argentino se tiene establecido que los periodistas, si bien pueden expresar sus opiniones subjetivas frente a determinadas situaciones, cuando dichas opiniones trasgreden la integridad moral de una persona determinada por afectar su bien nombre, su buena imagen o incluso su reputación en general, y se trata además de declaraciones que no están fundamentadas en una base objetiva y verificable, conducen a que el periodista deba indemnizar los daños causados”, aseguró.

El experto finalizó diciendo que la Federación Colombiana de Fútbol debería contemplar la posibilidad de interponer acciones mediante las cuales se busque indemnización de los daños que “este tipo de clases denigratorias generaron”.