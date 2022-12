¿Qué está pasando con la plataforma web del Icetex?

El Icetex está teniendo una transición en su plataforma tecnológica para trasladar los datos de los usuarios, y en los últimos días se han registrado varios errores con la información de los deudores. Muchos jóvenes se han quejado en las redes sociales por los problemas en la plataforma que no les permite ver el estado real de sus cuentas, el monto de la deuda y, el número de cuotas, y en algunos casos, no aparecen pagos que sí fueron realizados.

Publicidad

Uno de los usuarios aseguró que no pudo pagar su factura de diciembre de forma electrónica, y la plataforma le generó una mora que desconfiguró todo el estado de su cuenta. “Mi crédito es a 130 cuotas, yo pago $ 360.000 mensuales, pero ahora mismo la plataforma me dice que mi plan es de 80 cuotas. Me generaron una mora y no me entregan la información. He llamado y escrito correos pero no me contestan”, dijo el deudor.

Daniel Torres, uno de los líderes del movimiento “Icetex te arruina” explicó que ha recibido muchas quejas de cientos de jóvenes a través de Twitter con los mismos problemas.

“Desde hace más de un mes todos los sistemas de pagos y registros se cayeron. Esto significa que las personas que han pagado de forma puntual no pueden seguir pagando, y además se les cobra intereses de mora. Esto es muy grave porque las personas tiene la intención de pagar, pero la deuda no va a disminuir si la plataforma falla”, agregó Torres.

La entidad reconoció el error y pidió a los estudiantes que se dirijan a la página web para corregir los problemas. Cada caso se está atendiendo personalmente para que los deudores puedan estar tranquilos con el estado de su deuda y sin intereses de mora.

Publicidad