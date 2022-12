¿Qué lleva a que una mujer agreda a su pareja sentimental?

flagelo, por eso este lunes en Tacones sobre la Mesa Felipe Zuleta, Flavia dos Santos, Mónica Rodríguez y Alexandra Pumarejo analizan este conflicto.

Publicidad

La estadística de las mujeres que les pegan a los hombres es grandísima, es bastante alta en Colombia, según Alexandra.

Esta cifra, sin embargo, puede no corresponder con la realidad pues, dice Mónica, “si a una mujer le da vergüenza, viviendo en una sociedad en que sabemos que la mujer es altamente maltratada, calculen la vergüenza que debe sentir un hombre, por el tema de la hombría y el machismo”.

Publicidad

Pero, ¿qué lleva a que una mujer agreda de tal manera a su pareja? La doctora Flavia señala que “hay muchas mujeres que se victimizan dentro de una relación y utilizan eso para agredir a su pareja, justificando la violencia. Hay mujeres que sufren, tienen problemas, pero hay otras que se justifican con la victimización a través de la violencia”.

Publicidad

“Estuve cerca de una pareja en que la mujer golpeaba a su marido, le tiraba zapatos y objetos porque según ella, él no la respetaba, no la tenía en cuenta, etc. Así empezaba el ciclo de la violencia y él se sentía culpable de sacar de quicio a su pareja”, añadió.

Mónica añade que en ocasiones “hay problemas psicológicos no solamente en la persona que recibe el maltrato, sin en la que agrede, y hay cierta dependencia. Ojalá fuera tan fácil decir ‘este hombre me golpeó, me voy’. Hay mil factores alrededor que impiden tomar la decisión de irse”.

Publicidad

Flavia dos Santos añadió que en relaciones en que ambos son dependientes de la violencia se deben acabar, pues nunca terminan bien, y citó un caso que conoció en que una adulta mayor terminó asesinando a su esposo tras años de violencia doméstica.

Publicidad

Felipe Zuleta concluyó con la siguiente reflexión para los oyentes: ¿Vale la pena que sigan viviendo juntos, que acaben sus vidas con traumas psicológicos? Vale la pena hacer una reflexión y tomar la decisión de separarse, ¿qué sentido tiene tener una relación de pareja en que la agresión es constante y permanente?