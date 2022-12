"Queremos volver a disfrutar como equipo": Andrés Iniesta

"malos" resultados de la temporada pasada.

Después de aterrizar ayer en Barcelona junto a ocho jugadores internacionales que han disputado el Mundial, el jugador manchego ha sido el primer peso pesado de la plantilla azulgrana que comparece ante los medios para valorar las sensaciones con vistas al próximo curso.

"Como cada temporada, empezamos desde cero. Han habido muchos cambios en todos los sentidos. La ilusión y las ganas de hacer un gran año son altísimas, los retos son los de cada temporada.

Queremos poder lograr títulos, tener unas buenas sensaciones desde el inicio y volver a disfrutar como equipo", ha explicado.

Iniesta, que afronta su decimotercera temporada en las filas del primer equipo azulgrana, ha resaltado que será importante empezar con buen pie desde el primer momento y ha reconocido que existen similitudes con el curso 2008, el primero de Pep Guardiola como entrenador.

"Quizá tenga similitudes por el momento en el que llegamos. Los cambios, el entrenador. Cada situación es distinta, son distintos escenarios. Lo afrontamos con muchísima ilusión, pero sabemos que este año será muy difícil volver a conseguir títulos", ha resaltado.

Considera el de Fuentealbilla que el club azulgrana ha buscado las necesidades que podían faltar al equipo y ha valorado muy positivamente el fichaje del uruguayo Luis Suárez.

"Luis Suárez es uno de los mejores delanteros del mundo. Aportará esa ambición para hacer goles, esa movilidad que le caracteriza. Tener un jugador de esas características es fundamental" ha dicho Iniesta, quien confía en que el TAS le rebaje la sanción de cuatro meses sin poder jugar.

También ha hablado de Leo Messi, de quien ha dicho que le da muchas cosas al equipo. "Es un jugador que aporta muchísimo al equipo y eso es muy difícil llevarlo a cabo durante tantísimo tiempo. Un partido malo de Leo (Messi), es el mejor de cualquier otro jugador", ha añadido.

A nivel personal, ha reconocido que el pasado curso no fue bueno, por eso, espera desquitarse con una buena temporada. "El Mundial no fue muy bien. He intentado descansar, cargar pilas con vistas a un año que me ilusiona muchísimo a nivel personal y a nivel de equipo", ha enfatizado.

Tras el adiós de Carles Puyol y Víctor Valdes, el Barça pierde a dos de sus líderes en el vestuario. En este sentido, a Iniesta no le preocupa esta circunstancia ya que, según su opinión, el grupo es "muy sano".

Por ello, considera que hombres como Javier Mascherano o Leo Messi podrían ser grandes capitanes: "Javi (Mascherano) podría ser un grandísimo capitán. Leo también ha sido capitán de Argentina.

La aportación de cada uno a su manera es lo que hace que los grupos funcionen".

Sí que seguirá vistiendo de azulgrana Xavi Hernández, cuyacontinuidad "es una gran noticia" para el equipo: "Estamos encantados. Se hubiese hecho raro que no estuviera", ha puntualizado.

Por último, Iniesta se ha acordado del utillero Chema Corbella, quien este verano ha sido despedido después de más de treinta años en el club.

"Siempre me ha tratado muy bien. Es una persona muy querida por todos. Agradecerle por todos los años que ha estado con nosotros. Ha dejado huella entre las personas del vestuario", ha concluido.

EFE