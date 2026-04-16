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Quería ver a Bad Bunny, se equivocó y compró boletos para Bunbury: el artista le respondió

Una mujer gastó más de 500.000 pesos para poder ir al concierto de Bad Bunny, pero terminó comprando para Bunbury. El artista le respondió por esta "equivocación".

Quería ver a Bad Bunny, se equivocó y compró boletos para Bunbury.jpg
Quería ver a Bad Bunny, se equivocó y compró boletos para Bunbury //
Fotos: AFP / redes sociales
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Sin duda una de las giras que más ha dado de qué hablar ha sido la de ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny, en donde el puertorriqueño lleva un pedazo de su isla hasta otros rincones del mundo, por eso, miles de personas buscan una boleta para poder asistir y ver en vivo todo el show del actual ganador del Grammy a mejor álbum del año.

Pero los nervios a la hora de comprar pueden darle una mala pasada a las personas y así le sucedió a una joven que en el afán de tener su entrada para ver al ‘Conejo Malo’, se equivocó y terminó comprando para Enrique Bunbuyr, exvocalista de Héroes del Silencio y uno de los artistas más reconocidos del rock en español.

Aunque parezca casi imposible que algo así suceda, la mujer relató que se confundieron por el cabello ya que se les hizo muy parecido al del puertorriqueño, pero al ver la aplicación vieron que era otro evento y un show completamente diferentes que le costó más de 150 euros, que equivalen a cerca o un poco más de 500.000 pesos.

La mujer rompió en llanto por su equivocación y comenzó a decir que era un error que no se podía perdonar. El clip se hizo viral, tanto que llegó a manos de Enrique Bunbury, quien se pronunció al respecto y dijo que “no le devolverá el dinero”.

“Supongo que vieron la B e Y y seguramente ya, pues nada. Bienvenidas al concierto. Este disco tiene cosas muy latinas, no diría que puertorriqueño, pero sí un sabor cubano. Creo que si vienen van a disfrutar. No ha sido ni el concierto de Bad Bunny ni el mío. Me lo crucé hace poco en los Latin Grammy, nos sentaron y yo estaba detrás, cuando le iba a saludar le empezaron a dar los premios y ya fue imposible”, dijo.

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