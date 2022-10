Reglas que pueden ayudar a una mejor convivencia

1. Trate siempre de sonreír: siempre dar las gracias y decir por favor, ayuda a una buena convivencia.

2. Sea puntual, siempre: cumplir las citas a la hora acordada no indispone a la otra persona.

3. Presentar a la gente que está con uno: ayuda a una mejor convivencia, tanto con quien está como las otras personas con las que se encuentra.

4. Confirme su asistencia o inasistencia en cualquier invitación: la gente necesita saber si cuenta con usted.

5. Comer bien: no masticar con la boca abierta, no hacer ruido con los cubiertos, no masticar ruidosamente, etc.