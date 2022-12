Regresé porque se acerca la necesidad de atender algunas audiencias: Morelli

En diálogo con Noticias Caracol la excontralora General de la Nación Sandra Morelli explicó las razones de su regreso al país, entre otras para presentarse ante la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se adelanta en su contra por posibles irregularidades en la contratación de la nueva sede para esa entidad, y un nuevo proceso por presuntas interceptaciones desde ese organismo.

Publicidad

“Regresé porque el tiempo pasa, porque se acerca la necesidad de que atienda personalmente algunas audiencias ante la justicia en varios procesos que tengo; y porque además en este periodo mi hijo debe empezar un año escolar en un lugar y quedarse allí”, aseguró. (Lea también: Tengo ganas de contar la verdad y explicar todo con detalles: Sandra Morelli ).

“Me fui porque tuve conocimiento, en su momento, de que habría una petición de detención intramural y un trámite para establecer quién tendría la custodia de mi hijo. Ambas cosas me parecieron absurdas, desproporcionadas y además no pertinentes, porque no me merezco eso, que preferí poner un poco de distancia de mar de por medio para manejar la situación con cabeza fría”, agregó.

Publicidad

Morelli enfatizó que ya superó la etapa investigativa en algunos procesos y “estar en la instancia judicial es siempre estar en una instancia garantista en donde hay respeto al debido proceso”.

Publicidad

Dijo que no le da miedo regresar a Colombia y que si encontraría al fiscal Eduardo Montealegre no lo saludaría ni le diría nada porque no es funcionaria pública y no tiene que cumplir protocolos.

Finalmente, aseguró que no le proporcionaron seguridad al ingresar a Colombia y que solo la tuvo hasta que salió del país; y que se dedicará a ejercer su profesión de abogada.