Revelan audio de Neymar en caso de violación y el cual él habría intentado borrar

Una nota de voz, que Neymar habría intentado ocultar, fue revelada en medio de la acusación que pesa en contra del delantero brasilero por supuesto abuso sexual interpuesta por la modelo Najila Trindade.

En el mensaje, quedaría en evidencia la molestia de la joven que acusa al deportista.

"Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo, pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo. Y después actuaste peor. Sabes de tu error, debes ser hombre por lo menos una vez en la vida y asumir tu error, no quedarte en internet diciendo: 'Quien me conoce sabe qué… ¡Nada!'", cuestiona la modelo.

La joven cuestiona que se le busque mostrar como si estuviera conspirando para hundir al jugador.

"¿Cómo yo iba a planear eso?, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma?, ¿cómo iba a tener esa intención y toda esa planificación?", preguntó la modelo en el audio.

"Solo esperaba quedarme contigo, pero ahora parece como si todo estuviera preparado", agregó la joven.

Posteriormente, Trindade le sugiere a Neymar que estaba drogado.

"Puedes haber contratado a los mejores abogados, pero tú no tienes la verdad. Soy yo la que dice la verdad, y voy a pedir que te hagan un examen antidoping, para ver si ese día no estabas drogado", expresó la modelo en el audio.

"Dios es justo, y ningún dinero lo compra. Tú puedes tener mucho dinero, puedes ser un gran jugador, famoso, pero no eres Dios y se hará justicia", indicó además la joven.

A pesar de que Trindade alega que sufrió golpes en los glúteos y que presentó fotos de esa supuesta agresión, los médicos forenses constataron solo una lesión en un dedo, motivo por el cual la comisaria del caso ordenó que un grupo de peritos vuelva a analizar las pruebas.

Escuche el audio aquí:

