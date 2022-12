Revelan primera fotografía del ‘Chapo’ Guzmán capturado

El periódico estadounidense The New York Times publicó en su edición digital una supuesta fotografía del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, tomada según el medio tras su captura en México.

La imagen ha sido circulada entre responsables de las fuerzas de seguridad, aseguró el diario.

En ella, se puede ver a quien parece ser Guzmán con el torso descubierto y varios golpes en su rostro, aparentemente esposado y custodiado por una persona en uniforme militar.

The New York Times asegura que el narcotraficante fue capturado en el enclave turístico de Mazatlán (México), citando a una fuente policial estadounidense, aunque las autoridades aún no han confirmado la noticia.

Guzmán se enfrenta a varios cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y está en la lista de delincuentes más buscados de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA).

Con EFE.

