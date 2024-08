'RoRo', reconocida influencer, decepcionó a seguidores con triste revelación

En las últimas semanas se han virales los videos de ‘RoRo’, una influencer de España que se popularizó en internet por hacerle recetas de comida a su novio, Pablo, quien le “pedía” que le cocinara y esto generó un debate en redes sociales.

Muchas mujeres criticaron a la joven por dejarse “mandar” por parte de su novio, mientras que muchos hombres la llenaron de elogios y comentarios positivos al decir que “es la novia perfecta”, lo que hizo que sus videos crecieran rápidamente, esto hasta que, durante una entrevista, confesó que todo es preparado.

“Creo que todo en internet está guionizado, es imposible hacer contenido sin uno. Yo tengo un guion de lo que quiero decir, pero es un 50/50, a veces Pablo me pide unas cosas y yo las hago, pero a veces se me ocurren a mí (…) No es que él me esté diciendo: ‘has esto o ‘esclava’, no me considero mujer sumisa y me considero feminista, pero si se trata de igualdad de derechos para hombres y mujeres”, contó la joven en diálogo con SrWolfPodcast.

La confesión de que ‘RoRo’ en parte sea un personaje no cayó bien en una parte de sus seguidores, pero, por otro lado, algunos lo tomaron de la mejor forma y aseguraron que “se nota que es una gran mujer” y vale la pena por su carisma durante la entrevista en el podcast.

Publicidad

“No creo que sea malo ni para el colectivo de mujeres ni una apología a los valores tradicionales. La gente se monta sus películas (…) Estoy haciendo una receta para mi novio y no significa que las mujeres tengan que ponerse a cocinar”, puntualizó.

Asimismo, la joven aseguró que seguirá siendo ‘RoRo’ y ama hacer sus videos porque siente que está haciendo algo bueno. Por otro lado, Pablo, su novio, mencionó lo orgulloso que se siente de ella y estará para apoyarla en ese camino.