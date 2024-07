Fanáticas de J Balvin en Indonesia no lo reconocieron en la calle: la reacción es viral

A través de su cuenta oficial de TikTok, J Balvin compartió un video que rápidamente se volvió viral, acumulando más de 400 mil ‘me gusta’, más de 3 millones de reproducciones y miles de comentarios. En el video, se puede ver cómo dos jóvenes en Indonesia dudan de que el hombre que tienen frente a ellas sea realmente el famoso reguetonero.

En el clip, las mujeres se niegan a aceptar que están cara a cara con J Balvin, a pesar de sus insistencias. "¿Si soy J Balvin por qué no me parezco a J Balvin? Ponla el Instagram y busque J Balvin. Venga, búscalo. Como no me creen que yo soy J Balvin me va a tocar otra cédula, otro pasaporte", les decía el cantante mientras intentaba convencerlas.

Una de las mujeres le pidió que le cantara una canción para estar segura de que no mentía: "Cántame. ¿Cuál es tu canción favorita? Cántame Con Altura, que yo la hago de Rosalía". A lo que J Balvin respondió: "Hay muchas canciones. ¿Cómo no voy a ser yo? Pongan Instagram y vean que estuve en Indonesia. Esto es muy chistoso".

En un último intento por demostrar su identidad, J Balvin mostró su fondo de pantalla del celular, pero ni eso fue suficiente para convencer a sus incrédulas fans. "A ver tu fondo de pantalla. Esa no es tu novia, ya te he calado", dijeron las jóvenes.

Finalmente, solo después de que el cantante abrió su cuenta de Instagram frente a ellas, las mujeres pudieron aceptar que estaban realmente frente al reguetonero. Con una cara de sorpresa, dijeron: "Ostia, que sí que es".

“Maluma haciéndose pasar por J Balvin”, “Yo creí que era Charly Flow”, “Ese no es Cris Valencia 🙄”, “Hasta J Balvin dudó que era J Balvin🤦🏻‍♀️”, “Momentos humildes de J Balvin”, “✨Cántame Con Altura, yo hago de Rosalía”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.