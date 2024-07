Venezolano se hizo su "agosto" al vender piedras en medio de las protestas: video es viral

Después de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro sobre el candidato opositor Edmundo González, miles de venezolanos en diferentes ciudades salieron a las calles para expresar su rechazo por los resultados.

En medio de los fuertes disturbios entre los civiles y la fuerza pública en distintos estados de Venezuela, se viralizó en redes sociales un video que ha generado un poco de risas en medio de la tensión, incertidumbre y angustia que viven sus ciudadanos.

Video de hombre vendiendo piedras en Venezuela

Las imágenes captaron a un hombre en una bicicleta quien, aparentemente, aprovechó las protestas para vender piedras a los manifestantes. Según se puede escuchar, la "promoción" sería comprar cuatro piedras por un dólar.

Por el momento se desconoce la ciudad donde ocurrió este sucedo, pero algunos resaltan que el ciudadano fue ingenioso es buscarse unos cuantos pesos en medio de la crisis que vive Venezuela.

"En medio de tanta tristeza, me hizo reír, no somos cualquiera vaina", "lo amo señor que vende piedras a buen precio", "el premio al emprendedor del año se lo llevó este señor", "el que no emprende es porque no quiere", son algunos de los comentarios en Instagram.

Varios muertos por protestas en Venezuela

Se estima que, al menos, 11 personas murieron el lunes durante las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, según cuatro organizaciones no gubernamentales. Esta cifra es casi el doble de la reportada inicialmente por Foro Penal, que defiende a los presos políticos en el país.

De las víctimas, cinco fueron en Caracas, dos en el estado Zulia, dos en Yaracuy, una en Aragua y otra en Táchira. Dos de ellas eran menores de edad, de 15 y 16 años, según informaron Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón, Provea y Laboratorio de Paz en una rueda de prensa.

Desde el lunes, se han producido numerosas protestas en Caracas y otras partes del país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador al presidente Nicolás Maduro. Estas manifestaciones han sido, en algunos casos, reprimidas por fuerzas policiales y militares.

Las ONG han exigido una investigación y expresaron su gran preocupación por "el uso de armas de fuego en estas manifestaciones". Foro Penal también informó que contabilizó 177 detenciones, principalmente en Caracas, Barinas y Zulia.