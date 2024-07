No hay Maduro que no se pudra y Cabello que no se caiga: Fico sobre situación en Venezuela

Los controversiales comicios electorales en Venezuela siguen generando declaraciones desde el lado colombiano y uno de los actores políticos que ha estado más pendiente de la situación es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Precisamente el mandatario instó en las últimas horas a que se nombre a Edmundo González como presidente de Venezuela.

Pero no ha sido lo único que ha manifestado Gutiérrez, ya que también le ha pedido al Gobierno nacional que condene lo sucedido en el país vecino, incluso, ha indicado que de no hacerlo el Estado estaría siendo cómplice de la dictadura venezolana. Pero allí no paran los mensajes del alcalde de Medellín quien recientemente dijo una frase alusiva a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

"No hay Maduro que no se pudra, ni Cabello que no se caiga. Y en esta ocasión, más que robarle las elecciones, más que robarle las elecciones, a un partido político le robaron las elecciones al pueblo venezolano", afirmó el mandatario.

Además de este mensaje, Federico Gutiérrez también ha usado sus redes sociales para hablar de la situación de Venezuela, este 30 de julio afirmó en X que, "Maduro se robó las elecciones. Lo que debe hacer cualquier demócrata es reconocer de manera inmediata a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela".

Las cifras reales de las elecciones en Venezuela 🇻🇪 le dan un gran triunfo a @MariaCorinaYA @EdmundoGU y a todo el pueblo Venezolano.

El Presidente @petrogustavo debe reconocer la victoria y al mismo tiempo rechazar el fraude del dictador Maduro.

El silencio es cómplice.… https://t.co/cvfVFOSX87 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 30, 2024

Publicidad

Horas después, el mandatario volvió a trinar para darle un mensaje de apoyo a María Corina Machado y decirle que tenía el apoyo y la solidaridad de la capital de Antioquia.

De momento, el mandatario espera el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, puesto que ante las palabras del canciller Luis Gilberto Murillo insistió que la posición del funcionario no es prudente ante la situación vivida en Venezuela.