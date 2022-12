¿Salir a pasear con la mascota? Todo lo que tiene que saber sobre el tema

La veterinaria Andrea Mora explicó en En BLU Jeans cuáles son las razas de perros para irse de paseo.

“Todas las razas son buenas para pasear, sin embargo, las razas más predispuestas a ahogarse son los que son chatos, pues hay que tenerle un poco de cuidado”.

Entre tanto, hizo un recuento de los perros que más se divierten en los paseos: labrador, Golden Retriever, perros que disfrutan estar en tierra y agua.

Por otro lado, habló sobre los gatos durante los paseos.

“Con los gatos es algo complicado, hay muchos gatos que si no están en su casa, no se sienten a gusto, pero otros están acostumbrados a salir, que no se asustan muy fácil y no van a disfrutarlo”, explicó.

Para escoger un destino a la hora de salir a pasear con la mascota, la médica veterinaria contó que, por ejemplo en Colombia, hay varios sitios para salir, pero también puede preguntar si en el lugar a donde va permiten mascotas.