Si aún teme salir del clóset, estos consejos de la doctora Flavia le ayudarán

Flavia Dos Santos habló del anuncio que hizo Ellen Page, protagonista de la laureada película "Juno" en 2007, sobre su lesbianismo.

La actriz canadiense expresó que "estoy aquí hoy porque soy homosexual (…) Estoy cansada de esconderme y estoy cansada de mentir por omisión. He sufrido durante años porque me daba miedo decirlo. Mi alma sufrió, mi salud mental sufrió y mis relaciones sufrieron ", durante una conferencia en Las Vegas organizada por la asociación estadounidense Human Rights Campaign, que trabaja por los derechos de los homosexuales.

Dos Santos afirmó que muchas veces las mujeres que no se han salido del clóset, aunque mantengan una relación, se sienten insatisfechas y creen que sus deseos se van a curar algún día. Sin embargo, en el momento que se encuentran tanto puntos en común con alguien, “te enamoras y solo quieres ser feliz”.

“Cuando se asume el lesbianismo la reacción de un hombre machista es que no ha encontrado el hombre que es o en otras ocasiones se les etiqueta como machona o marimacho”, expresó la sicóloga y agregó que no hay que tener miedo porque se trata de la felicidad personal.

“Muchos seres humanos fantasean y sienten curiosidad por experimentar esos deseos homosexuales pero eso no define la sexualidad; es la relación de afectividad lo que la define”, puntualizó Flavia.

Con AFP.